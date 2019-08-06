Величезні затори скували Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 8:01 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, Набережному шосе.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.
Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській та Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному , Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на головній вулиці столиці 17 та 18 серпня буде проходити загальноміський шкільний ярмарок.