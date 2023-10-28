Огромная "дьявольская комета" с ледяным вулканом и "рогами" осветит земное небо

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"Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль, но не потому, что она будет очень близко, - сказал Тедди Карета, ученый из обсерватории Лоуэлл во Флагстаффе, штат Аризона - Это потому, что она обычно очень яркая".

Более известная в научном сообществе как 12P/Понс-Брукс, так называемая "дьявольская комета" была впервые обнаружена в 1812 году, прежде чем ее снова заметили в 1883 году. Она известна как комета с орбитальным периодом примерно 71 год.

По данным Британской астрономической ассоциации, она также считается одной из примерно 20 других комет с активным ледяным вулканом.

Самой яркой для землян комета будет в следующем году в середине апреля, когда она будет находиться примерно на расстоянии 232 миллионов километров от Земли.

"Есть вероятность, что следующей весной Понс-Брукс будет достаточно яркой, чтобы увидеть ее невооруженным глазом, но почти наверняка она будет достаточно яркой, чтобы увидеть ее даже в небольшой бинокль или обычный домашний телескоп. В следующем апреле, очевидно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому людям следует подумать о том, чтобы отметить в своих календарях возможность увидеть комету на тот случай, если о ней не будет так много новостей", — сказал Карета.

Астроном отметил, что кометы, как известно, "непредсказуемы", когда речь идет о том, насколько яркими они будут во время приближения к Земле, утверждая, что для тех, кто наблюдает за небом, это момент "подождать и посмотреть".

Комета получила свое прозвище "дьявольской" в июле, когда астрономы заметили "рога" вокруг ее ядра, а некоторые сравнили ее с космическим кораблем "Тысячелетний сокол" в "Звездных войнах".

Карета объяснил, что рога на самом деле являются хвостами газа и пыли от необычных вспышек, которые ученые все еще пытаются понять. Астроном рассказал, что вспышки — это когда "кометы внезапно становятся намного активнее" и выбрасывают газ и пыль с повышенной скоростью.

Напомним

В сентябре люди имели уникальную возможность увидеть комету Нисимура, которая пролетает мимо Земли раз в 437 лет.