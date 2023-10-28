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Величезна "диявольська комета" з крижаним вулканом і "рогами" освітить земне небо

Київ • УНН

 • 217151 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. "Диявольська комета", удвічі більша за гору Еверест, летить до Землі, але, ймовірно, не становить загрози для людства, з посиланням на асторонома повідомляє Fox News, пише УНН.

Величезна "диявольська комета" з крижаним вулканом і "рогами" освітить земне небо

Цитата

"Вона може бути достатньо яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або в бінокль, але не тому, що вона буде дуже близько, - сказав Тедді Карета, науковець з обсерваторії Лоуелл у Флагстаффі, штат Арізона - Це тому, що вона зазвичай дуже яскрава".

Більш відома в науковому співтоваристві як 12P/Понс-Брукс, так звана "диявольська комета" була вперше виявлена в 1812 році, перш ніж її знову помітили в 1883 році. Вона відома як комета з орбітальним періодом приблизно 71 рік.

За даними Британської астрономічної асоціації, вона також вважається однією з приблизно 20 інших комет з активним крижаним вулканом.

Найяскравішою для землян комета буде наступного року в середині квітня, коли вона перебуватиме приблизно на відстані 232 мільйонів кілометрів від Землі.

"Є ймовірність, що наступної весни Понс-Брукс буде досить яскравою, щоб побачити її неозброєним оком, але майже напевно вона буде достатньо яскравою, щоб побачити її навіть у невеликий бінокль чи звичайний домашній телескоп. У наступному квітні, очевидно, станеться повне сонячне затемнення, тому людям слід подумати про те, щоб відзначити у своїх календарях можливість побачити комету на той випадок, якщо про неї не буде так багато новин", — сказав Карета.

Астроном зазначив, що комети, як відомо, "непередбачувані", коли йдеться про те, наскільки яскравими вони будуть під час наближення до Землі, стверджуючи, що для тих, хто спостерігає за небом, це момент "почекати і подивитися".

Комета отримала своє прізвисько "диявольської" у липні, коли астрономи помітили "роги" навколо її ядра, а дехто порівняв її з космічним кораблем "Тисячолітній сокіл" у "Зоряних війнах".

Карета пояснив, що роги насправді є хвостами газу та пилу від незвичайних спалахів, які вчені все ще намагаються зрозуміти. Астроном розповів, що спалахи — це коли "комети раптово стають набагато активнішими" та викидають газ і пил із підвищеною швидкістю.

Нагадаємо

У вересні люди мали унікальну можливість побачити комету Нісімура, яка пролітає повз Землю раз на 437 років. 

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