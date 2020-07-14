Ведутся переговоры по эвакуации погибшего военного медика и поиски раненого сержанта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сейчас ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ в Украине и "Груз 200" для дальнейшей эвакуации погибшего военного медика и поиски раненого сержанта в Донецкой области. Об этом рассказал журналистам командир Одесской бригады морской пехоты Николай Палас, передает корреспондент УНН.
"Вчера вечером было известно, что командир взвода, погибший на минном поле, эвакуирован на ту сторону к врагу, также ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ и "Груз 200" для дальнейшей эвакуации погибшего боевого медика и поиски раненого сержанта, который находится в том же районе, где боевой медик", - сказал Палас.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать тело погибшего сослуживца.
Как сообщалось, в Донецкой области прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.