Ведуться перемовини щодо евакуації загиблого військового медика та пошуки пораненого сержанта на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Наразі ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ в Україні та "Груз 200" для подальшої евакуації загиблого військового медика та пошуки пораненого сержанта на Донеччині. Про це розповів журналістам командир Одеської бригади морської піхоти Микола Палас, передає кореспондент УНН.
"Вчора ввечері було відомо, що командира взводу, який загинув на мінному полі, евакуйовано на ту сторону до ворога, також ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ та "Груз 200" для подальшої евакуації загиблого бойового медика та пошуки пораненого сержанта, який знаходиться в тому ж районі, де бойовий медик", - сказав Палас.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати тіло загиблого товариша по службі.
Як повідомлялося, на Донеччині прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця.