Ведут себя по-варварски: Лукашенко упрекнул РФ за недобросовестную конкуренцию

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя по-варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании "неконкурентного преимущества".

"А сами они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал он.

Общаясь с работниками предприятия, Лукашенко отметил, что главное нужно выдержать два-три года.

"Нам будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада различными "классами-лексионами" и т.п., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - отметил президент Беларуси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что они готовы ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении.