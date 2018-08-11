Ведуть себе по-варварськи: Лукашенко дорікнув РФ за недобросовісну конкуренцію

"Я хочу зберегти "Гомсільмаш". У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи стосовно нас, публічно про це кажу. Вони від нас вимагають чогось, як ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію", - заявив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко зазначив, що в Росії дорікають американцям і Заходу у створенні "неконкурентної переваги".

"А самі вони для нас такі ж неконкурентні створюють умови. Це ще тема нашої розмови з президентом Росії. Але ми повинні працювати в тих умовах, в яких сьогодні існуємо", - сказав він.

Спілкуючись з працівниками підприємства, Лукашенко зазначив, що головне потрібно витримати два-три роки.

"На нас буде дуже сильний тиск з боку конкурентів. Ми затиснуті з Заходу різними "класами-лексионами" тощо, і ми затиснуті, на жаль, зі Сходу нашим старшим братом, який веде себе у конкуренції недобросовісно. Вони "Ростсільмаш" свій всіляко підтримують, субсидують, порушуючи наші домовленості в Євразійському економічному союзі. Це неправильно, несправедливо, і цю проблему ми не знімаємо з порядку денного білорусько-російських переговорів на рівні урядів і навіть президентів", - зауважив президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що вони готові запровадити контроль на кордоні з Росією, якщо Москва зі свого боку оголосить про таке рішення.