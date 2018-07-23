Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал с женой в отпуск в Россию

“Я почти не колебался”, — заявил 70-летний ветеран телевидения по телефону. “Я подумал, а почему бы и нет”, — добавил он.

По словам ведущего, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга его узнавали в лицо после трансляции интервью по российскому телевидению. За исключением этих эпизодов за все время отдыха его с супругой никто не беспокоил. “Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого”, — заверил Уоллес.

Согласно его словам, он добивался разрешения взять интервью у российского лидера несколько месяцев. “Добро” из Кремля поступило после официального объявления о проведении саммита Россия — США в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что Fox News должен был показать интервью в эфире целиком.

Как отметили в пресс-службе телеканала, это первое интервью президента России американским СМИ с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.

Как сообщал УНН, глава нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон.