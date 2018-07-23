Ведучий Fox News після інтерв'ю з Путіним поїхав з дружиною у відпустку в Росію

“Я майже не вагався”, — заявив 70-річний ветеран телебачення по телефону. “Я подумав, а чому б і ні”, — додав він.

За словами ведучого, на вулицях Москви і Санкт-Петербурга його впізнавали в обличчя після трансляції інтерв’ю по російському телебаченню. За винятком цих епізодів за весь час відпочинку його з дружиною ніхто не турбував. “Не було жодної ознаки неприємностей або чогось такого”, — запевнив Уоллес.

Згідно з його словами, він добивався дозволу взяти інтерв’ю у російського лідера кілька місяців. “Добро” з Кремля надійшло після офіційного оголошення про проведення саміту Росія — США в Гельсінкі. Єдина умова російської сторони полягала в тому, що Fox News повинен був показати інтерв’ю в ефірі цілком.

Як відзначили в прес-службі телеканалу, це перше інтерв’ю президента Росії американським ЗМІ з березня нинішнього року. Для Кріса Уоллеса це вже друге інтерв’ю з президентом Росії: він розмовляв з ним у вересні 2005 року.

Як повідомляв УНН, глава нацрозвідки США пояснив свою реакцію на запрошення Путіна до Вашингтона.