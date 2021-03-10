Ведущая Алла Мазур привилась вакциной Covishield: 2 млн умерло от COVID-19, и ни одного человека - от вакцины

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 62473 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 83856 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112538 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147863 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197289 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194257 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280946 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330041 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157943 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143200 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 23716 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 31598 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 20375 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 48589 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 23852 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 330044 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 283109 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 438067 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403961 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 387066 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108481 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187492 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215585 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195437 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280950 просмотра
Актуальное
Ведущая Алла Мазур привилась вакциной Covishield: 2 млн умерло от COVID-19, и ни одного человека - от вакцины

Ведущая Алла Мазур привилась вакциной Covishield: 2 млн умерло от COVID-19, и ни одного человека - от вакцины

Киев  •  УНН

 • 25984 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Известная телеведущая Алла Мазур сделала прививку от COVID-19 вакциной Covishield. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

"Как и обещала, сделала первую прививку вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca). Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ней несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым. Статистику мы уже приводили в ТСН Неделя: два с половиной миллиона мертвых на планете от Covid-19. И ни одного - от вакцины", - написала ведущая.

Детали

Мазур рассказала, что после прививки чувствует себя нормально и уже внесена в электронную базу провакцинированных. Также за ней автоматически закрепилась вторая доза вакцины Covishield.

"От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки", - рассказала Алла Мазур.

Ведущая отметила, что сама процедура прививки прошла очень организованно и быстро, а врач внимательно отнеслась к ее предыдущей истории болезни.

"Кололи в больнице скорой помощи: быстро и организованно. Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии "поймали" рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас. Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от Ковида в моем случае не просто можно, а - надо! Даже если у вас снижен иммунитет - вакцина его активирует", - рассказала Мазур.

Ведущая также напомнила, что привилась от Covid-19 в рамках акции поддержки акции по вакцинации Covishield.

"Тем, кто спрашивает, как произошло - напоминаю. Власти решили призвать публичных людей помочь им побороть волну недоверия к Covishield. Когда ампула рассчитана на 10, а после проверки состояния здоровья пришли уколоться только 7 медиков - об остатке вакцины сообщили журналистам. Я согласилась сразу", - резюмировала ведущая.

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: "Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическим характеристикам качества".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы