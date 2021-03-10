Ведущая Алла Мазур привилась вакциной Covishield: 2 млн умерло от COVID-19, и ни одного человека - от вакцины

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"Как и обещала, сделала первую прививку вакциной Covishield (индийский аналог AstraZeneca). Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ней несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым. Статистику мы уже приводили в ТСН Неделя: два с половиной миллиона мертвых на планете от Covid-19. И ни одного - от вакцины", - написала ведущая.

Детали

Мазур рассказала, что после прививки чувствует себя нормально и уже внесена в электронную базу провакцинированных. Также за ней автоматически закрепилась вторая доза вакцины Covishield.

"От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки", - рассказала Алла Мазур.

Ведущая отметила, что сама процедура прививки прошла очень организованно и быстро, а врач внимательно отнеслась к ее предыдущей истории болезни.

"Кололи в больнице скорой помощи: быстро и организованно. Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии "поймали" рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас. Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: прививаться от Ковида в моем случае не просто можно, а - надо! Даже если у вас снижен иммунитет - вакцина его активирует", - рассказала Мазур.

Ведущая также напомнила, что привилась от Covid-19 в рамках акции поддержки акции по вакцинации Covishield.

"Тем, кто спрашивает, как произошло - напоминаю. Власти решили призвать публичных людей помочь им побороть волну недоверия к Covishield. Когда ампула рассчитана на 10, а после проверки состояния здоровья пришли уколоться только 7 медиков - об остатке вакцины сообщили журналистам. Я согласилась сразу", - резюмировала ведущая.

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: "Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическим характеристикам качества".