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Ведуча Алла Мазур щепилась вакциною Covishield: 2 млн померло від COVID-19, і жодної людини - від вакцини

Ведуча Алла Мазур щепилась вакциною Covishield: 2 млн померло від COVID-19, і жодної людини - від вакцини

Київ • УНН

 • 25991 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Відома телеведуча Алла Мазур зробила щеплення від COVID-19 вакциною Covishield. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата:

"Як і обіцяла, зробила перше щеплення вакциною Covishield (індійський аналог AstraZeneca). Бо є проблема: дика антивакцинаторська хвиля в Україні. Зокрема, проти цієї індійської вакцини. Я переконана: щепитися нею незрівнянно безпечніше, ніж лишитися зараз нещепленим. Статистику ми вже наводили в ТСН Тиждень: два з половиною мільйони мертвих на планеті від Covid-19. І жодного — від вакцини“,- написала ведуча.

Деталі

Мазур розповіла, що після щеплення почувається нормально та вже внесена до електронної бази провакцинованих. Також за нею автоматично закріпилась друга доза вакцини Covishield.

“Від 28-ми днів до 3 місяців з нами зв’яжуться, і ми зможемо отримати другу дозу. Після цього сімейний лікар видасть довідку про вакцинацію, або паспорт щеплення”, — розповіла Алла Мазур.

Ведуча відзначила, що сама процедура щеплення пройшла дуже організовано та швидко, а лікарка уважно поставилась до її попередньої історії хвороби.

“Кололи в лікарні швидкої допомоги: швидко і організовано. Лікарка уважно розпитувала, коли у мене закінчилась хімія, на якій стадії "піймали“ рак, чи були проблеми зі згортанням крові і чим лікуюсь зараз. Але я заздалегідь порадилась зі своїми лікарями. Мені сказали: вакцинуватись від Ковіду в моєму випадку не просто можна, а — треба! Навіть якщо у вас знижений імунітет — вакцина його активує”, — розповіла Мазур.

Ведуча також нагадала, що щепилась від Covid-19 в межах акції підтримки акції з вакцинування Covishield.

“Тим, хто питає, як сталося — нагадую. Влада вирішила закликати публічних людей допомогти їм побороти хвилю недовіри до Covishield. Коли ампула розрахована на 10-тьох, а після перевірки стану здоров’я прийшли уколотися лише 7 медиків — про залишок вакцини повідомили журналістам. Я погодилась зразу”, — резюмувала ведуча.

Вакцинація в Україні COVISHIELD

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.

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