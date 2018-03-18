Медведь с балалайкой и "ватник" с "водкой" открыли памятник Путину у посольства РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Медведь с балалайкой и "ватник" с бутылкой водки торжественно открыли памятник Президенту РФ Владимиру Путину у посольства РФ на Воздухофлотском проспекте в украинской столице. Докладное видео обнародовала на своей странице ВО "Свобода", передает УНН со ссылкой на Twitter организации.
Кроме памятника, у посольства установили псевдо-избирательный участок.
Памятник открывали под украинские песни. Постамент золотого цвета изображает президента России Владимира Путина, активисты надели на него шапку-ушанку.
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Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированом Крыму.