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Ведмідь з балалайкою і "ватнік" із "водкою" відкрили пам'ятник Путіну біля посольства РФ

Київ • УНН

 • 19358 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Ведмідь з балалайкою і “ватнік” із пляшкою "водки" урочисто відкрили пам’ятник Президенту РФ Володимиру Путіну біля посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в українській столиці. Вдоповідне відео оприлюднила на своїй сторінці ВО “Свобода”, передає УНН з посиланням на Twitter організації.

Окрім пам’ятника, поблизу посольства встановили псевдо-виборчу дільницю.

Пам’ятник відкривали під українські пісні. Постамент золотого кольору зображає президента Росії Володимира Путіна, активісти надягли на нього шапку-вушанку.

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Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.

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