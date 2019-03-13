Вечерний Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Жилянской, Владимирской, Саксаганского, бульваре Дружбы народов, улицах Большой Житомирской, Вячеслава Черновола, Набережно-Крещатицкая.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульваре Леси Украинки, улицах Бассейной, Сечевых Стрельцов, Институтской, Юрия Ильенко, Павловской, Владимирском спуске, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Глыбочицкой, Нижний Вал, Михайловской, проспекте Победы.
Кроме того, значительно затруднено движение на проспекте Леся Курбаса, проспекте Науки, Большой Окружной дороге, на улицах Соборной и Киевской.
На левом берегу столицы затрудненое движение наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Хоткевича, Раисы Окипной, Здолбуновской, Анны Ахматовой, Харьковском шоссе, Днепровской и Русановской набережных.
На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.
Напомним, в этом году начнут пилотный проект против перегруженных фур.