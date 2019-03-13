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Вечерний Киев остановился в пробках

Киев • УНН

 • 11453 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Вечерний Киев остановился в пробках

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Жилянской, Владимирской, Саксаганского, бульваре Дружбы народов, улицах Большой Житомирской, Вячеслава Черновола, Набережно-Крещатицкая.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульваре Леси Украинки, улицах Бассейной, Сечевых Стрельцов, Институтской, Юрия Ильенко, Павловской, Владимирском спуске, Набережном шоссе.

Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Глыбочицкой, Нижний Вал, Михайловской, проспекте Победы.

Кроме того, значительно затруднено движение на проспекте Леся Курбаса, проспекте Науки, Большой Окружной дороге, на улицах Соборной и Киевской.

На левом берегу столицы затрудненое движение наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Хоткевича, Раисы Окипной, Здолбуновской, Анны Ахматовой, Харьковском шоссе, Днепровской и Русановской набережных.

На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.

Напомним, в этом году начнут пилотный проект против перегруженных фур.

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