Пілотний проект проти перевантажених фур почнуть цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Київській області цього року буде реалізовано пілотний проект "зважування в русі", що передбачає боротьбу із перевантаженими фурами. Про це у вівторок заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Цьогоріч у Київській області буде реалізовано пілотний проект "зважування в русі". Він передбачає жорстку боротьбу із фурами, які йдуть з перевантаженнями... Цей проект ми розпочинаємо саме в Київській області, а потім повторимо його в інших областях України", - повідомив Омелян.
При цьому міністр зазначив, що бізнес вимушено переходить на дорогу і везе вантаж автомобільним транспортом в умовах нестачі вагонів.
Він додав, що у 2019 році на дороги Київської області буде виділено понад 2 млрд гривень.
Нагадаємо, вантажівки на дорогах України почнуть зважувати автоматично.