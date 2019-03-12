Пилотный проект против перегруженных фур начнут в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киевской области в этом году будет реализован пилотный проект "взвешивания в движении", предусматривающий борьбу с перегруженными фурами. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В этом году в Киевской области будет реализован пилотный проект "взвешивания в движении". Он предусматривает жесткую борьбу с фурами, которые идут с перегрузками... Этот проект мы начинаем именно в Киевской области, а затем повторим его в других областях Украины", - сообщил Омелян.
При этом министр отметил, что бизнес вынужденно переходит на дорогу и везет груз автомобильным транспортом в условиях недостатка вагонов.
Он добавил, что в 2019 году на дороги Киевской области будет выделено более 2 млрд гривен.
Напомним, грузовики на дорогах Украины начнут взвешивать автоматически.