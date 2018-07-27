Вантажівки на дорогах України почнуть зважувати автоматично

"Вчора на сайті Світового Банку було оголошено тендер на першу партію комплексів зважування в русі Weight-in-Motion. Очікувана вартість 4,9 млн доларів США", - повідомив Омелян.



Як уточнив він, очікується, що переможця визначать у вересні, а перші комплекси запрацюють у жовтні 2018 року.



"Комплексів зважування у русі буде 10 одиниць. Локацій всього шість. Системи будуть розташовані на дорогах (на під'їздах до Києва): М-01, М-03, М-05, М-06, М-07", - уточнив міністр.



Як пояснив Омелян, проект вирішено розпочати навколо Києва, тому що він експериментальний, його мета – відпрацювати усі нюанси роботи для поширення системи по всій Україні. Після завершення експериментального циклу планується розгортання проекту по всій Україні, насамперед в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.



Водночас, Омелян зауважив, щоб цей комплекс запрацював абсолютно автоматично, необхідно внести законодавчі зміни - законопроекти 7318 та 7319, які мають відкрити шлях до запровадження автоматичного габаритно-вагового контролю та застосування санкцій до порушників.



У Міністерстві пропонують штрафувати не лише перевізників, але і компанії, які є власниками вантажів, замовників послуг.



Довідка УНН.

Weight-in-Motion (WiM) - комплекси зважування вантажівок в русі. Система встановлюється над дорогою. Вона розраховує габарити кожного проїжджаючого автомобіля. WiM-комплекс виявлятиме в потоці перевантажені вантажівки і передавати інформацію про них інспекторам Укртрансбезпеки на мобільні пункти контролю, розташовані далі по дорозі. Отримавши детальну інформацію, інспектори будуть здійснювати зупинку автомобіля і його контрольне зважування. У разі підтвердження порушення воно буде документуватися і будуть накладатися відповідні санкції.



Закупівля комплексів відбуватиметься в рамках проекту співпраці зі Світовим банком (надання кредиту) щодо запровадження в Україні інтелектуального транспортного контролю.



Як повідомляв УНН, Кабмін застосує системні заходи проти ДТП.