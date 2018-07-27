Грузовики на дорогах Украины начнут взвешивать автоматически

"Вчера на сайте Всемирного Банка был объявлен тендер на первую партию комплексов взвешивания в движении Weight-in-Motion. Ожидаемая стоимость 4,9 млн долларов США", - сообщил Омелян.



Как уточнил он, ожидается, что победителя определят в сентябре, а первые комплексы заработают в октябре 2018 года.



"Комплексов взвешивания в движении будет 10 единиц. Локаций всего шесть. Системы будут расположены на дорогах (на подъездах к Киеву): М-01, М-03, М-05, М-06, М-07", - уточнил министр.



Как пояснил Омелян, проект решено начать вокруг Киева, потому что он экспериментальный, его цель - отработать все нюансы работы для распространения системы по всей Украине. После завершения экспериментального цикла планируется развертывание проекта по всей Украине, прежде всего в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.



В то же время, Омелян заметил, чтобы этот комплекс заработал совершенно автоматически, необходимо внести законодательные изменения - законопроекты 7318 и 7319, которые должны открыть путь к внедрению автоматического габаритно-весового контроля и применения санкций к нарушителям.



В Министерстве предлагают штрафовать не только перевозчиков, но и компании, которые являются владельцами грузов, заказчиков услуг.



Справка УНН.

Weight-in-Motion (WiM) - комплексы взвешивания грузовиков в движении. Система устанавливается над дорогой. Она рассчитывает габариты каждого проезжающего автомобиля. WiM-комплекс будет выявлять в потоке перегруженые грузовики и передавать информацию о них инспекторам Укртрансбезопасности на мобильные пункты контроля, расположенные дальше по дороге. Получив подробную информацию, инспекторы будут осуществлять остановку автомобиля и его контрольное взвешивание. В случае подтверждения нарушения оно будет документироваться и будут накладываться соответствующие санкции.



Закупка комплексов будет проходить в рамках проекта сотрудничества со Всемирным банком (предоставление кредита) о введении в Украине интеллектуального транспортного контроля.



Как сообщал УНН, Кабмин применит системные меры против ДТП.