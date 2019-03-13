Вечірній Київ зупинився у заторах

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На дорогах Києва спостерігається значне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Жилянській, Володимирській, Саксаганського, бульварі Дружби народів, вулицях Великій Житомирській, Вячеслава Чорновола, Набережно-Хрещатицькій.

Крім того, значне ускладнення руху помітне на бульварі Лесі Українки, вулицях Басейній, Січових Стрільців, Інститутській, Юрія Іллєнка, Павлівській, Володимирському узвозі, Набережному шосе.

Водіям слід врахувати при виборі маршруту затори і на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Глибочицькій, Нижній Вал, Михайлівській, проспекті Перемоги.

Крім того, значно ускладнений рух на проспекті Леся Курбаса, проспекті Науки, Великій Окружній дорозі, на вулицях Соборній та Київській.

На лівому березі столиці ускладнений рух спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Гната Хоткевича, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Анни Ахматової, Харківському шосе, Дніпровській та Русанівській набережних.

На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку лівого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, цього року почнуть пілотний проект проти перевантажених фур

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