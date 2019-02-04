Вечерние пробки сковали центр Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 в центре Киева наблюдается затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, "стоит" часть Крещатика в направлении Европейской площади, наблюдаются заторы возле Бессарабского рынка и на улице Бассейной. Движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко до ул. Олеся Гончара. Значительные пробки наблюдаются в обе стороны Набережного шоссе и на участке Владимирского спуска. Небольшая пробка образовался возле станции метро "Дружбы Народов".
Затруднено движение на улице Степана-Слободской и проспекте Науки.
Также пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры и улицы Елены Телиги, на проспекте Валерия Лобановского и Воздухофлотском проспекте. Небольшое затруднение движения на мосту Патона и пробка на мосту Метро в сторону станции метро "Левобережная".
Как сообщал УНН, утром 4 февраля в центре Киева наблюдалось значительное затруднение движения транспорта.