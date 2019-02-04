Вечірні затори скували центр Києва

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 19:00 у центрі Києва спостерігається ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, "стоїть" частина Хрещатика у напрямку до Європейської площі, спостерігаються затори біля Бессарабського ринку та на вулиці Басейній. Рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка аж до вул. Олеся Гончара. Значні затори спостерігаються в обидва боки Набережного шосе та на ділянці Володимирського узвозу. Невеличкий затор утворився біля станції метро "Дружби Народів".

Ускладнено рух на вулиці Степано-Слободській та проспекті Науки.

Також затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги, на проспекті Валерія Лобановського та Повітрофлотському проспекті. Невелике ускладнення руху на мосту Патона та затор на мосту Метро у бік станції метро "Лівобережна".

Як повідомляв УНН, зранку 4 лютого у центрі Києва спостерігалося значне ускладнення руху транспорту.

Українські Національні Новини

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