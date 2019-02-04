Київ “червоний” від заторів

Максимальний рівень заторів спостерігається на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, Борщагівській, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, вулиці Прорізній, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулиці Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Антоновича та Михайла Омельяновича-Павленка і Набережно-Рибальській.

Також високий рівень заторів – на Петрівській алеї, на вулиці Жилянській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Івана Франка, Семена Скляренка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській, Чоколівському бульварі, а також на проспекті Науки.



На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Здолбунівській, Русанівській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Євгена Сверстюка, на бульварі Перова та проспекті Визволителів.



Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.



Водночас рух перекрито по вулиці Академіка Тупольова та частина проїзної ділянки на проспекті Оболонський поблизу станції метро Героїв Дніпра.



Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Дарницькому мостах, а також на мосту Патона рух ускладнений лише в бік центру. На Південному - ускладнено рух в обидва боки. На мосту Метро можна проїхати вільно.



Раніше УНН повідомляв, "Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах.