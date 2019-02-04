Киев "красный" от пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 9:05 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень заторов наблюдается на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинки, улице Льва Толстого, Борщаговской, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, улице Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской , Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича и Михаила Омельяновича-Павленко и Набережно-Рыбацкой.
Также высокий уровень заторов - на Петровской аллее, на улице Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Ивана Франко, Семена Скляренко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка, на бульваре Перова и проспекте Освободителей.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
В то же время движение перекрыто по улице Академика Туполева и часть проезжего участка на проспекте Оболонский возле станции метро Героев Днепра.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в сторону центра. На Южном - затруднено движение в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.
Ранее УНН сообщал, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.