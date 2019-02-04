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"Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На ранок понеділка, 4 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено, по Україні спостерігається туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

"Станом на 6:00 4 лютого на більшості території північних, центральних та західних областей туман. Стан покриття на автодорогах державного значення: мокре. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг у горах, як повідомляється, - без опадів. Стан покриття: мокре, лише на Вишківському перевалі засніжене.

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Виконуються роботи з розчистки узбіччя та розширення проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів.

Українські Національні Новини

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