"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На утро понедельника, 4 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен, по Украине наблюдается туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"По состоянию на 6:00 4 февраля на большей части территории северных, центральных и западных областей туман. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог в горах, как сообщается, - без осадков. Состояние покрытия: мокрое, лишь на Вышковском перевале заснеженное.
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Выполняются работы по расчистке обочин и расширению проезжей части дорог от снежной каши, осуществляется обработка противогололедными материалами.
Напомним, неделя в Украине начнется без осадков.