Тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У понеділок, 4 лютого, в Україні буде без істотних опадів, очікується туман. Температура повітря удень на більшості території країни прогріється до 7 градусів вище нуля, на півдні - до 12-и із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.