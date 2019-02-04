Тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У понеділок, 4 лютого, в Україні буде без істотних опадів, очікується туман. Температура повітря удень на більшості території країни прогріється до 7 градусів вище нуля, на півдні - до 12-и із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 лютого в Україні без істотних опадів. На більшій частині території країни туман. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-12° тепла.
У Києві 4 лютого також без істотних опадів, туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.