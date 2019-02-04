Неделя в Украине начнется без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В понедельник, 4 февраля, в Украине без существенных осадков, ожидается туман. Температура воздуха днем на большей части территории страны прогреется до 7 градусов выше нуля, на юге - до 12-и со значком "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 февраля в Украине без существенных осадков. На большей части территории страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла.
В Киеве 4 февраля также без осадков, туман. На дорогах местами гололедица. Температура днем 3-5° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.