Вечер пятницы: Киев остановился в гигантских пробках

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24385 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63074 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116884 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110107 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136768 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130118 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Вечер пятницы: Киев остановился в гигантских пробках

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КИЕВ. 31 мая. УНН. На дорогах Киева, в частности в центре столицы, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Саксаганского, Льва Толстого, Бассейной, Михаила Грушевского, Нижний Вал, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Водителям следует учесть перекрыто движение на улице Вадима Гетьмана.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульварах Леси Украинки и Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, улицах Николая Василенко, Елены Телиги, Владимирском спуске.

На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной Здолбуновской, Евгения Сверстюка, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.

На мосту Патона, Метро и на Южном пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком и Северном мосту можно проехать свободно.

Напомним, в Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-18°, днем 25-28°.

Украинские Национальные Новости

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