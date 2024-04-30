Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  115826 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  127190 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  190597 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  163798 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185922 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160494 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142755 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126910 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98705 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86491 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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26 апреля 2024, 13:52  •  285079 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  281453 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  311031 просмотра

Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  5004 просмотра
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.

Война •   •  5161 просмотра
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

Четверо полицейских погибли и еще четверо получили ранения в перестрелке во время задержания преступника в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Новости Мира •   •  5645 просмотра
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, большинство обстрелов противник провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры, несмотря на то, что украинские войска отбили многочисленные атаки.

Война •   •  5829 просмотра
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в ходе расследования, вместо этого решив создать надзорный орган для решения этих вопросов.

политика •   •  7468 просмотра
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.

политика •   •  6958 просмотра
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке

Российская армия 254 раза атаковала 7 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, но ни один мирный житель не погиб и не был ранен.

Война •   •  6673 просмотра
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке

Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 апреля, что станет его первым европейским турне за последние пять лет, направленным на укрепление связей с этими странами и ЕС.

Новости Мира •   •  7019 просмотра
Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне

Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора

Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.

Общество •   •  10099 просмотра
Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора

Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы

Бывший сотрудник АНБ был приговорен к почти 22 годам заключения за попытку передать секретную информацию о национальной обороне российским спецслужбам, в обмен на 85 000 долларов США.

Новости Мира •   •  8548 просмотра
Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы