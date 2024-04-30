Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

За прошедшие сутки, оккупационные войска рф нанесли удар по Никопольщине, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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Отмечается, что вечером войска рф били по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах.

Попал артиллерией и дронами-камикадзе. Повреждены 2 частных дома. Погибших и пострадавших нет - заявил Лысак.

По его словам, остальная часть ночи прошла без обстрелов. Как и на остальной территории области.

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