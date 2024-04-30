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Ввечері окупанти вдарили по Нікопольщині: пошкоджені житлові будинки

Ввечері окупанти вдарили по Нікопольщині: пошкоджені житлові будинки

Київ • УНН

 • 17865 перегляди

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та безпілотники-камікадзе, пошкодивши два будинки, але обійшлося без жертв.

Минулої доби, окупаційні війська рф завдали удар по Нікопольщині, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що ввечері війська рф били по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Поцілив артилерією і дронами-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки. Загиблих й постраждалих немає

- заявив Лисак. 

За його словами, решта ночі минула без обстрілів. Як і на решті території області.

Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та бпла, є руйнування29.04.24, 19:35 • 94331 перегляд

Володимир Омельченко

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