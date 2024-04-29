Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та бпла, є руйнування
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, випустивши 15 снарядів, та атакували безпілотниками-камікадзе, спричинивши руйнування, але без жертв.
Російські загарбники обстріляли Нікопольщину із важкої артилерії. Сукупно окупанти випустили на мешканців району 15 снарядів. На додачу атакували ще й дронами-камікадзе. Минулось без постраждалих, однак є руйнування. Про ситуацію в регіоні повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
За день російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе.
Деталі
За уточненими даними від ОВА гучно було у Марганецькій та Покровській сільських громадах.
Там пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Понівечена лінія електропередач.