Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские захватчики обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Совокупно оккупанты выпустили на жителей района 15 снарядов. В дополнение атаковали еще и дронами-камикадзе. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения. О ситуации в регионе сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

За день российская армия дважды обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии. По территории района попали почти полтора десятка снарядов. Ударили оккупанты и тремя дронами-камикадзе. - написал Лысак.

Детали

По уточненным данным от ОВА громко было в Марганецкой и Покровской сельских громадах.

Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Изуродована линия электропередач.