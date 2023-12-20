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Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 09:09  •  21756 просмотра

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россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.

В результате комбинированной вражеской атаки ударными дронами и с РСЗО на Херсон накануне вечером больше всего пострадал жилой фонд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко. 

Вчерашний вечер для херсонцев был громче предыдущих. Армия рф атаковала город одновременно дронами - камикадзе и РСЗО с левого берега. Больше всего пострадал жилой фонд

- написал Мрочко в Telegram.

Глава Херсонской МВА опубликовал видео последствий вражеских обстрелов центра города. 

Напомним 

Российские войска трижды атаковали Херсон дронами, есть разрушения трех многоквартирных домов, известно о 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка. Самому младшему ребенку всего 2 года. Повреждены 6 автомобилей и складские здания, в частности почтового оператора

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Армия рф обстреляла более десятка населенных пунктов в Донецкой области

Российские войска обстреляли более десятка населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и нанеся ущерб жилым и промышленным районам, сообщает Игорь Мороз.

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На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

Силы обороны Украины расширяют свои позиции в Херсоне и отбили многочисленные вражеские атаки в разных регионах, несмотря на то, что россия продолжает ракетные и воздушные удары как по военным, так и по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры.

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На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко

После недавних атак в Мариуполе россияне значительно усилили безопасность своих военных баз, добавив средства наблюдения и укрепления.

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