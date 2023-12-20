Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия
Киев • УНН
россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.
В результате комбинированной вражеской атаки ударными дронами и с РСЗО на Херсон накануне вечером больше всего пострадал жилой фонд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко.
Вчерашний вечер для херсонцев был громче предыдущих. Армия рф атаковала город одновременно дронами - камикадзе и РСЗО с левого берега. Больше всего пострадал жилой фонд
Глава Херсонской МВА опубликовал видео последствий вражеских обстрелов центра города.
Напомним
Российские войска трижды атаковали Херсон дронами, есть разрушения трех многоквартирных домов, известно о 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка. Самому младшему ребенку всего 2 года. Повреждены 6 автомобилей и складские здания, в частности почтового оператора
Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия
россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.
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