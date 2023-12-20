Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия

На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

Силы обороны Украины расширяют свои позиции в Херсоне и отбили многочисленные вражеские атаки в разных регионах, несмотря на то, что россия продолжает ракетные и воздушные удары как по военным, так и по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры.