Вечерняя атака на Харьков: россияне ударили ракетой Х-35 по промзоне - Офис Генпрокурора

Правоохранители зафиксировали последствия очередной вражеской атаки на Харьков и начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Как выглядит город после вечерней атаки показали в Офисе Генерального прокурора Украины, передает УНН.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 23 марта около 17:45 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Захватчики повредили складские помещения и здания местного предприятия.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

УНН писал, что сегодня вечером российские захватчики снова обстреляли Харьков. По данным городского головы попали в промзону, обошлось без пострадавших.