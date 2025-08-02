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Вечеринка в столичном клубе в День траура: задержанных мужчин доставили в ТЦК

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Мужчин, задержанных на вечеринке в киевском клубе в День траура, доставили в ТЦК. Многие из них находились в розыске как уклонисты.

Вечеринка в столичном клубе в День траура: задержанных мужчин доставили в ТЦК

Задержанных мужчин, которые вчера, 1 августа, посещали столичный клуб в День траура, доставили в ТЦК. Об этом УНН сообщил источник.

Детали

Как сообщил источник УНН, задержанных мужчин, устроивших вечеринку в Киеве в День траура, доставили в ТЦК, потому что многие из них были в розыске как лица, уклоняющиеся от обязанностей военнообязанных.

Дополнение

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.

Павел Башинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Киев