Вечеринка в столичном клубе в День траура: задержанных мужчин доставили в ТЦК
Киев • УНН
Мужчин, задержанных на вечеринке в киевском клубе в День траура, доставили в ТЦК. Многие из них находились в розыске как уклонисты.
Задержанных мужчин, которые вчера, 1 августа, посещали столичный клуб в День траура, доставили в ТЦК. Об этом УНН сообщил источник.
Детали
Как сообщил источник УНН, задержанных мужчин, устроивших вечеринку в Киеве в День траура, доставили в ТЦК, потому что многие из них были в розыске как лица, уклоняющиеся от обязанностей военнообязанных.
Дополнение
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.