Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК
Київ • УНН
Чоловіків, затриманих на вечірці у київському клубі в День жалоби, доставили до ТЦК. Багато з них перебували у розшуку як ухилянти.
Затриманих чоловіків, які вчора, 1 серпня, відвідували столичний клуб у День жалоби, доставили до ТЦК. Про це УНН повідомило джерело.
Деталі
Як повідомило джерело УНН, затриманих чоловіків, які влаштували вечірку у Києві в День жалоби, доставили до ТЦК, тому що багато з них були в розшуку як особи, які ухиляються від обов'язків військовозобов'язаних.
Доповнення
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.