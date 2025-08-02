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Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Чоловіків, затриманих на вечірці у київському клубі в День жалоби, доставили до ТЦК. Багато з них перебували у розшуку як ухилянти.

Вечірка у столичному клубі в День жалоби: затриманих чоловіків доправили в ТЦК

Затриманих чоловіків, які вчора, 1 серпня, відвідували столичний клуб у День жалоби, доставили до ТЦК. Про це УНН повідомило джерело.

Деталі

Як повідомило джерело УНН, затриманих чоловіків, які влаштували вечірку у Києві в День жалоби, доставили до ТЦК, тому що багато з них були в розшуку як особи, які ухиляються від обов'язків військовозобов'язаних.

Доповнення

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Павло Башинський

СуспільствоКиївКримінал та НП
Київ