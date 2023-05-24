Ударит по бизнесу, для населения пока никаких изменений не будет: эксперт о повышении тарифов на распределение э/э для облэнерго

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«Пока что оно (решение - ред.), по большому счету, никак не повлияет, потому что когда мы говорим о тарифе для населения у нас с вами в платежке по газу есть две цифры – стоимость газа, как товара, а также стоимость транспортировки. За электрическую энергию мы с вами платим единым тарифом, который на сегодня основан, исходя из возложения специальных обязанностей», - рассказал Пендзин.

Он отметил, что на сегодня решение по повышению тарифов на электрическую энергию для населения не принято.

«То есть, повышение стоимости транспортировки электрической энергии ударит по бизнесу, который будет платить объективно больше, потому что больше тариф на передачу электроэнергии. Для населения пока никаких изменений не произойдет», - сообщил Пендзин.

Дополнение

Регулятор принял решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для большинства компаний-операторов систем распределения.

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены от 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%. Это решение станет обоснование для изменения тарифов для населения, которые завершают действие 31 мая.

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