Вдарить по бізнесу, для населення поки ніяких змін не буде: експерт про підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго

ukru
Ексклюзив
07:03 • 2447 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 14476 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280319 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 377997 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310229 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344416 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307684 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223512 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207001 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165577 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 18386 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 21885 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 31077 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 30039 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 28041 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399280 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 541997 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574635 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571505 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 6880 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207788 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 377994 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177425 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168183 перегляди
Актуальне
Вдарить по бізнесу, для населення поки ніяких змін не буде: експерт про підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго

Вдарить по бізнесу, для населення поки ніяких змін не буде: експерт про підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго

Київ • УНН

 • 2232124 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Підвищення вартості транспортування електричної енергії вдарить по бізнесу, який буде сплачувати об’єктивно більше. Для населення поки ніяких змін не відбудеться. Про це повідомив журналісту УНН експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на розподіл електричної енергії для більшості обленерго.

Цитата

«Поки що воно (рішення - ред.), за великим рахунком, ніяк не вплине, тому що коли ми говоримо про тариф для населення у нас з вами у платіжці по газу є дві цифри – вартість газу, як товару, а також вартість транспортування. За електричну енергію ми з вами платимо єдиним тарифом, який на сьогодні оснований, виходячи з покладання спеціальних обов’язків», - розповів Пендзин.

Він зазначив, що на сьогодні рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення не прийнято.

«Тобто, підвищення вартості транспортування електричної енергії вдарить по бізнесу, який буде сплачувати об’єктивно більше, тому що більший тариф на передачу електроенергії. Для населення поки ніяких змін не відбудеться», - повідомив Пендзин.

Доповнення

Регулятор прийняв рішення щодо підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу.

В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%. Це рішення стане обґрунтування для зміни тарифів для населення, які завершують дію 31 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Міненерго заявили, що тарифи на електрику підвищать, адже коштів від західних партнерів не достатньо

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21