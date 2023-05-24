Вдарить по бізнесу, для населення поки ніяких змін не буде: експерт про підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Підвищення вартості транспортування електричної енергії вдарить по бізнесу, який буде сплачувати об’єктивно більше. Для населення поки ніяких змін не відбудеться. Про це повідомив журналісту УНН експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на розподіл електричної енергії для більшості обленерго.
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«Поки що воно (рішення - ред.), за великим рахунком, ніяк не вплине, тому що коли ми говоримо про тариф для населення у нас з вами у платіжці по газу є дві цифри – вартість газу, як товару, а також вартість транспортування. За електричну енергію ми з вами платимо єдиним тарифом, який на сьогодні оснований, виходячи з покладання спеціальних обов’язків», - розповів Пендзин.
Він зазначив, що на сьогодні рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення не прийнято.
«Тобто, підвищення вартості транспортування електричної енергії вдарить по бізнесу, який буде сплачувати об’єктивно більше, тому що більший тариф на передачу електроенергії. Для населення поки ніяких змін не відбудеться», - повідомив Пендзин.
Доповнення
Регулятор прийняв рішення щодо підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу.
В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшенні від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%. Це рішення стане обґрунтування для зміни тарифів для населення, які завершують дію 31 травня.
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