В Міненерго заявили, що тарифи на електрику підвищать, адже коштів від західних партнерів не достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Тарифи на електрику підвищать, щоб були кошти на підготовку до наступної зими, адже коштів від західних партнерів не достатньо. Про це повідомив заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На даний момент для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд дол., з який 1,2 млрд дол. має піти на закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми – це те, що необхідно, щоб відновити лінії систем передачі – це лінія Укренерго, це лінія систем розподілу електроенергії. Здебільшого – це Обленерго. І для відбудови генераційних потужностей. Це стосується теплової генерації, зеленої генерації, гідроакумулюючі та гідростанції. Тобто – це цифра близько 2,1-2,2 млрд дол.. І це тільки та сума яка вкрай необхідна цього року для того, щоб встигнути підготуватися», - розповів Сафаров.
Він додав, що насправді цифри набагато більші.
Сафаров зазначив, що будь-які зміни тарифів в бік зростання – це завжди дуже важкі і вимушені рішення.
«Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують це питання для того, щоб зрозуміти на скільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки енергетика інакше не зможе не те щоб відновитися, а просто підготуватися, як слід до наступної зими, яка може бути набагато складнішою ніж попередня. Наші міжнародні партнери надають нам достатньо багато обладнання. Ми отримали понад 6 тис. тонн матеріалів та обладнання, ми отримали достатньо великі кошти – 151 млн євро на даний момент… Ми отримали 200 млн гранту від Світового банку. Але цих грошей абсолютно не достатньо», - розповів Сафаров.
Доповнення
Генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва заявляв, що збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть через зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.