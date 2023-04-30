В Міненерго заявили, що тарифи на електрику підвищать, адже коштів від західних партнерів не достатньо

ukru
12:29 • 47076 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 152041 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 130096 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 134474 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 201898 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 441940 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 338261 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355394 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312524 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225001 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
80 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 134468 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 149592 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 120609 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 100133 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 73605 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 151999 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 201860 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 467460 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 605164 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 632512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 16383 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 73605 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 120609 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 149592 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 229436 перегляди
Актуальне
В Міненерго заявили, що тарифи на електрику підвищать, адже коштів від західних партнерів не достатньо

В Міненерго заявили, що тарифи на електрику підвищать, адже коштів від західних партнерів не достатньо

Київ • УНН

 • 562821 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Тарифи на електрику підвищать, щоб були кошти на підготовку до наступної зими, адже коштів від західних партнерів не достатньо. Про це повідомив заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На даний момент для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд дол., з який 1,2 млрд дол. має піти на закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми – це те, що необхідно, щоб відновити лінії систем передачі – це лінія Укренерго, це лінія систем розподілу електроенергії. Здебільшого – це Обленерго. І для відбудови генераційних потужностей. Це стосується теплової генерації, зеленої генерації, гідроакумулюючі та гідростанції. Тобто – це цифра близько 2,1-2,2 млрд дол.. І це тільки та сума яка вкрай необхідна цього року для того, щоб встигнути підготуватися», - розповів Сафаров.

Він додав, що насправді цифри набагато більші.

Сафаров зазначив, що будь-які зміни тарифів в бік зростання – це завжди дуже важкі і вимушені рішення.

«Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують це питання для того, щоб зрозуміти на скільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки енергетика інакше не зможе не те щоб відновитися, а просто підготуватися, як слід до наступної зими, яка може бути набагато складнішою ніж попередня. Наші міжнародні партнери надають нам достатньо багато обладнання. Ми отримали понад 6 тис. тонн матеріалів та обладнання, ми отримали достатньо великі кошти – 151 млн євро на даний момент… Ми отримали 200 млн гранту від Світового банку. Але цих грошей абсолютно не достатньо», - розповів Сафаров.

Доповнення

Генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва заявляв, що збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть через зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,813.25