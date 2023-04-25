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На відновлення та підготовку до наступної зими: енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію

На відновлення та підготовку до наступної зими: енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть в силу зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше. Так в ефірі телемарафону генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва прокоментував необхідність підвищення тарифів на електроенергію, передає УНН.

Деталі

«Ситуація на ринку електричної енергії зараз не надто сприятлива: внутрішній попит відновився не сповна, а в енергосистемі значний профіцит. Українським енергетикам за такої ситуації ніде брати кошти на відновлення. Щоб накопичити ресурси, їм треба продати щонайменше на 30% більше щомісяця», - вказав Гавва,якого цитує пресслужба компанії.

За його словами, енергетики після складної зими зробили надможливе, і вже з середини лютого українська енергосистема є профіцитною. І додав, що електроенергія це товар, який не підлягає зберіганню. На відміну від газу, який можна закупити за дешевшими цінами і закачати у сховище для зберігання на опалювальний сезон. Відповідно ця вироблена, але не куплена електрична енергія, випадає на балансуючий ринок, де продається за копійки, які не покривають витрати виробників.

«Частково вирішити проблематику з ліквідністю державних компаній має нещодавно відкритий експорт. Отримані від продажу електроенергії кошти, а середні ціни на спотовому ринку України у першому кварталі 2023 року були нижчими за середні ціни у суміжних країнах ЄС у 1,7 разів, енергетики матимуть змогу спрямувати на підготовку до наступної зими», - констатував керівник «Оператора ринку».

І висловив впевненість, що рішення щодо підтримки українських енергетиків буде знайдено, і воно буде збалансованим з точки зору соціально-економічної ситуації в державі.

Раніше

Регулятор затвердив підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.

Питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення в уряді також розглядається, серед варіантів нових цін - 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

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