На восстановление и подготовку к следующей зиме: энергетики объяснили повышение тарифа на электроэнергию

Детали

«Ситуация на рынке электрической энергии сейчас не слишком благоприятная: внутренний спрос восстановился не полностью, а в энергосистеме значительный профицит. Украинским энергетикам в такой ситуации негде брать средства на восстановление. Чтобы накопить ресурсы, им надо продать минимум на 30% больше ежемесячно», - указал Гавва, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, энергетики после сложной зимы сделали сверхвозможное, и уже с середины февраля украинская энергосистема является профицитной. И добавил, что электроэнергия это товар, который не подлежит хранению. В отличие от газа, который можно закупить по более дешевым ценам и закачать в хранилище для хранения на отопительный сезон. Соответственно эта произведенная, но не купленная электрическая энергия, выпадает на балансирующий рынок, где продается за копейки, которые не покрывают затраты производителей.

«Частично решить проблематику с ликвидностью государственных компаний должен недавно открытый экспорт. Полученные от продажи электроэнергии средства, а средние цены на спотовом рынке Украины в первом квартале 2023 года были ниже средних цен в сопредельных странах ЕС в 1,7 раз, энергетики смогут направить на подготовку к следующей зиме», - констатировал руководитель «Оператора рынка».

И выразил уверенность, что решение по поддержке украинских энергетиков будет найдено, и оно будет сбалансированным с точки зрения социально-экономической ситуации в государстве.

Ранее

Регулятор утвердил повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.

Вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения в правительстве также рассматривается, среди вариантов новых цен - 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.