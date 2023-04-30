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В Минэнерго заявили, что тарифы на электричество повысят, ведь средств от западных партнеров не достаточно

Киев • УНН

 • 562816 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Тарифы на электричество повысят, чтобы были средства на подготовку к следующей зиме, ведь средств от западных партнеров не достаточно. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На данный момент для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долл., из которых 1,2 млрд долл. должно пойти на закупки определенного типа ресурсов. Остальная сумма – это то, что необходимо, чтобы восстановить линии систем передачи – это линия Укрэнерго, это линия систем распределения электроэнергии. В основном – это Облэнерго. И для восстановления генерационных мощностей. Это касается тепловой генерации, зеленой генерации, гидроаккумулирующие и гидростанции. То есть – это цифра около 2,1-2,2 млрд долл. И это только та сумма которая крайне необходима в этом году для того, чтобы успеть подготовиться», - рассказал Сафаров.

Он добавил, что на самом деле цифры намного больше.

Сафаров отметил, что любые изменения тарифов в сторону роста – это всегда очень тяжелые и вынужденные решения.

«Сейчас правительство и НКРЭКУ прорабатывают этот вопрос для того, чтобы понять на сколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, поскольку энергетика иначе не сможет не то чтобы восстановиться, а просто подготовиться, как следует к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей. Наши международные партнеры предоставляют нам достаточно много оборудования. Мы получили более 6 тыс. тонн материалов и оборудования, мы получили достаточно большие средства – 151 млн евро на данный момент… Мы получили 200 млн гранта от Всемирного банка. Но этих денег абсолютно не достаточно», - рассказал Сафаров.

Дополнение

Генеральный директор АО «Оператор рынка» Александр Гавва заявлял, что убытки от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил в более 10 миллиардов долларов. Накопить сейчас средства естественным образом, как это происходило ранее, компании энергорынка не могут из-за уменьшения потребления, а обязательств по подготовке к следующей зиме имеют гораздо больше.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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