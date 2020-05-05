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Вчера в Украине зафиксирован рекордно низкий процент заболеваемости на СOVID-19 - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 19478 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине 4 мая был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших на СOVID-19, относительно общего количества активных больных. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, информирует УНН.

Вчера в Украине зафиксирован рекордно низкий процент заболеваемости на СOVID-19 - Шмыгаль

"4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших на СOVID-19, относительно общего количества активных больных - 3,5%", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что одновременно Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19, поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. Указывается, что вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

"Министр здравоохранения Максим Степанов также отчитался по проблеме, когда детей не принимали в "Охматдит"и Институт рака без тестирования на коронавирус, которые не могли обеспечить в этих медучреждениях. Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдит" и Института рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось в УНН, Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине.

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