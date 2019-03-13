Учителей хотят обязать проходить курсы первой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Разработанный Министерством образования Украины законопроект об общем среднем образовании предусматривает прохождение учителями курса домедицинской помощи учащимся, а также избрание директоров школ на конкурсной основе. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Проект закона предусматривает, что все учителя пройдут курсы по домедицинской помощи. Мы имеем ужасные случаи, когда дети по разным причинам угасали в стенах школы за считанные минуты, потому что "скорая" не успевала доехать. Если бы учителя умели оказывать домедицинскую помощь, можно было бы этого избежать", - рассказала Гриневич.
По ее словам, кроме того, родители детей с особыми потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках и быть ассистентом ребенка. Кроме того, родители получат возможность инициировать проведение внепланового аудита учебного заведения, но при условии, что такой аудит должен заканчиваться планом улучшения качества образования в школах.
При этом она добавила, что удобная среда в новой украинской школе будет создана не только для детей, но и для учителей.
Так, каждый молодой учитель получит наставника, который будет помогать ему в работе первое время. Такой наставник будет получать 20%-ную надбавку.
В то же время законопроект предусматривает ротацию директоров школ и избрание директоров на конкурсной основе.
Напомним, 13 марта правительство одобрило проект закона о среднем образовании.