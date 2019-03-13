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Вчителів хочуть зобов'язати проходити курси першої допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Розроблений Міністерством освіти України законопроект про загальну середню освіту передбачає проходження вчителями курсу домедичної допомоги учням, а також обрання директорів шкіл на конкурсних засадах. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Проект закону передбачає, що всі вчителі пройдуть курси з домедичної допомоги. Ми мали жахливі випадки, коли діти з різних причин згасали в стінах школи за лічені хвилини, бо "швидка" не встигала доїхати. Якби вчителі вміли надавати домедичну допомогу, можна було б цього уникнути", - розповіла Гриневич.

За її словами, крім того, батьки дітей з особливими потребами отримають можливість супроводжувати своїх дітей на уроках і бути асистентом дитини. Крім того, батьки отримають можливість ініціювати проведення позапланового аудиту закладу освіти, але за умови, що такий аудит має закінчуватись планом поліпшення якості освіти у школах.

При цьому вона додала, що зручне середовище в новій українській школі буде створене не тільки для дітей, але й для вчителів.

Так, кожен молодий вчитель отримає наставника, який допомагатиме йому в роботі перший час. Такий наставник отримуватиме 20%-у надбавку.

У той же час законопроект передбачає ротацію директорів шкіл і обрання директорів на конкурсних засадах.

Нагадаємо, 13 березня уряд схвалив проект закону про середню освіту.

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