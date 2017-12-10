Учитель, что спутал ученика-трансгендеров с девочкой, подал в суд на школу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Британский школьный учитель математики Джошуа Сатклифф, которого отстранили от работы за то, что он спутал ученика-трансгендера с девочкой, подал в суд на школу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Сатклифф подал в суд за дискриминацию по религиозному признаку. По его мнению, он стал жертвой через свои христианские убеждения.
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Руководство школы отказалось от комментариев.
Месяцем ранее стало известно, что мать ребенка-трансгендеров, с чьим полом ошибся Сатклифф, подала официальную жалобу на него за "мисгендеринг". После этого учителя отстранили от работы.
Напомним, Калифорния стала первым в США штатом, законодательно закрепил права учеников-трансгендеров с детского сада до последнего года обучения.