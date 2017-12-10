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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 12049 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26419 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101366 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110672 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131375 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106738 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108299 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Учитель, что спутал ученика-трансгендеров с девочкой, подал в суд на школу

Учитель, что спутал ученика-трансгендеров с девочкой, подал в суд на школу

Киев  •  УНН

 • 12841 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Британский школьный учитель математики Джошуа Сатклифф, которого отстранили от работы за то, что он спутал ученика-трансгендера с девочкой, подал в суд на школу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Сатклифф подал в суд за дискриминацию по религиозному признаку. По его мнению, он стал жертвой через свои христианские убеждения.

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Руководство школы отказалось от комментариев.

Месяцем ранее стало известно, что мать ребенка-трансгендеров, с чьим полом ошибся Сатклифф, подала официальную жалобу на него за "мисгендеринг". После этого учителя отстранили от работы.

Напомним, Калифорния стала первым в США штатом, законодательно закрепил права учеников-трансгендеров с детского сада до последнего года обучения.

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