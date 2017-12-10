Вчитель, що сплутав учня-трансгендера з дівчинкою, подав в суд на школу

Саткліфф подав до суду за дискримінацію за релігійною ознакою. На його думку, він став жертвою через свої християнські переконання.

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Керівництво школи відмовилося від коментарів.

Місяцем раніше стало відомо, що мати дитини-трансгендера, з чиєю статтю помилився Саткліфф, подала офіційну скаргу на нього за "місгендерінг". Після цього вчителі відсторонили від роботи.

Нагадаємо, Каліфорнія стала першим в США штатом, законодавчо закріпив права учнів-трансгендерів з дитячого садка до останнього року навчання.