Вчитель, що сплутав учня-трансгендера з дівчинкою, подав в суд на школу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Британський шкільний учитель математики Джошуа Саткліфф, якого відсторонили від роботи за те, що він сплутав учня-трансгендерів з дівчинкою, подав до суду на школу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Саткліфф подав до суду за дискримінацію за релігійною ознакою. На його думку, він став жертвою через свої християнські переконання.
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Керівництво школи відмовилося від коментарів.
Місяцем раніше стало відомо, що мати дитини-трансгендера, з чиєю статтю помилився Саткліфф, подала офіційну скаргу на нього за "місгендерінг". Після цього вчителі відсторонили від роботи.
Нагадаємо, Каліфорнія стала першим в США штатом, законодавчо закріпив права учнів-трансгендерів з дитячого садка до останнього року навчання.