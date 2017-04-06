Ученые нашли атмосферу на планете, похожей на Землю

Ученые из Кильского университета исследовали планету GJ 1132b, что в 1,4 раза больше Земли и находится в 39 световых годах от нашей планеты. Согласно их наблюдениям, “Суперземля” окутана толстым слоем газа — или метана, или воды, или же обоих.

Выявление атмосферы на планете, похожей на Землю, и выяснения ее характеристик — важный шаг в поисках внеземной жизни. Но очень маловероятно, что именно на этой планете оно может существовать: температура на ее поверхности достигает 370 градусов по Цельсию.

“Насколько мне известно, самые горячие температуры, в которых жизнь может существовать на Земле, — это 120 градусов по Цельсию, и это значительно холоднее, чем на этой планете”, — сказал доктор Джон Саутворт, который руководит исследованием.