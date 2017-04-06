Вчені знайшли атмосферу на планеті, схожій на Землю

Вчені із Кільського університету дослідили планету GJ 1132b, що у 1,4 рази більша за Землю і знаходиться у 39 світлових роках від нашої планети. Згідно із їхніми спостереженнями, “Суперземля” оповита товстим шаром газу — або метану, або води, або ж обох.

Виявлення атмосфери на планеті, схожій на Землю, і з’ясування її характеристик — важливий крок у пошуках позаземного життя. Але дуже малоймовірно, що саме на цій планеті воно може існувати: температура на її поверхні сягає 370 градусів за Цельсієм.

“Наскільки мені відомо, найгарячіші температури, у яких життя може існувати на Землі, — це 120 градусів за Цельсієм, і це значно холодніше, аніж на цій планеті”, — сказав доктор Джон Саутворт, який керує дослідженням.