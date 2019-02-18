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Ученые обнаружили в Атлантическом океане семь детенышей китов редкого вида

Ученые обнаружили в Атлантическом океане семь детенышей китов редкого вида

Киев  •  УНН

 • 43724 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Американские специалисты в течение этой зимы заметили в Атлантическом океане у побережья штатов Флорида и Джорджия семь детенышей редкого вида китов, который находится под угрозой вымирания, это дает надежду на восстановление популяции. Об этом сообщила в воскресенье местная газета Daytona Beach News Journal, передает УНН.

Как отмечает издание, речь идет о северном гладком ките, по оценкам ученых, в условиях дикой природы живут лишь около 400 особей данного вида.

Они распространены по большей части в северной части Атлантического океана. Данный вид китов входит в число наиболее редких. Взрослые особи достигают в среднем 15 м в длину, масса их тела, как правило, составляет от 40 до 70 т.

Наблюдения проводили сотрудники Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. Последний к настоящему времени, седьмой за зиму детеныш был замечен в эти выходные недалеко от барьерных островов у побережья Джорджии.

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Как полагают исследователи, мать детеныша — 17-летняя самка, которая ранее была внесена в базу данных под номером 3270, ее кличка — Пико. В последний раз, согласно сведениям управления, у нее был детеныш в 2011 году.

Северные гладкие киты каждую зиму мигрируют из вод у побережья штата Мэн и канадской провинции Новая Шотландия к берегам Флориды и Джорджии. В 2018 году среди них не было замечено ни одного детеныша, что встревожило исследователей. Зимой с 2016 года на 2017 год детенышей было лишь пять. Для сравнения, зимой с 2004 года на 2005 год их было 28, в сезон 2008-2009 годов — 39.

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Another mother-baby North Atlantic Right Whale pairing has been spotted in the area , this time off Flagler Beach. It’s the 6th so far this season. Photo courtesy of the Marineland Right Whale Project.

Публикация от WNDB News (@newsdaytonabeach)

“Я признателен каждый раз, когда находят нового детеныша”, — отметил исследователь Филипп Гамильтон из океанариума в Бостоне (штат Массачусетс).

Сотрудница природоохранной комиссии Флориды Кейти Джексон, в свою очередь, констатировала, что обнаружение семи детенышей обнадеживает, однако этого “все еще недостаточно”. По ее оценкам, для сохранения численности популяции на прежнем уровне необходимо, чтобы каждый год на свет появлялись 16-18 особей.

“Для роста популяции нужно еще больше детенышей”, — подчеркнула она.

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Как сообщал УНН, шесть птенцов редкой птицы — черного аиста вылупились в Киевском зоопарке и еще двух высиживают заботливые родители.

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